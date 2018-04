Ieri, è andato in onda un altro capitolo di “The Voice”. Leggete il resoconto dell’episodio passato

Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia hanno selezionato i primi 6 semifinalisti della nuova edizione di The Voice of Italy 2018 condotta da Costantino della Gherardesca. La rosa dei semifinalisti – 16 in totale, 4 per team – si completerà nel secondo Knock Out, in onda giovedì prossimo alle ore 21.20 su Rai 2.

Lo sguardo basso dei talenti esclusi che non nasconde la delusione; i sorrisi dei riammessi in gara grazie all’opzione Steal; le lacrime che hanno riempito gli occhi di Cristina Scabbia…. Sono forti le emozioni che si alternano sul ring di The Voice durante la severa selezione del primo Knock Out. Alla fine le voci che si sono garantite la semifinale sono: Tekemaya (team Al Bano), Riccardo Giacomini (team J-Ax), Andrea Tramacere (team J-Ax), Mirco Pio Coniglio (team Francesco), Asia Sagripanti (team Francesco), Elisabetta Eneh (team Cristina).

In questa fase Al Bano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia suddividono il proprio team in 3 quartetti, assegnando un brano a ciascun talento. Alla fine delle esibizioni sul ring, il coach deve affrontare una scelta difficile e crudele perché può salvare un solo concorrente di ciascun quartetto, decretando il game over per gli altri. Dunque, al termine dei Knock Out, in ciascun team 3 talent potranno di diritto accedere alla Battle, la fase successiva della gara. Ma per chi non è stato scelto rimane ancora un’ultima opportunità di rimanere in gioco, perché i coach dovranno scegliere un quarto concorrente tra gli eliminati dagli altri team, avvalendosi dell’opzione Steal; il pulsante Steal permette il ripescaggio di un concorrente eliminato da un altro coach con un meccanismo che può ripetersi più volte, fino all’ultimo round dei KO.