Secondo voi chi ha vinto la serata di ieri? Lo sappiamo che il pensiero va a “Don Matteo” e vi capiamo: il telefilm è eternamente votato al successo

Nuovo strepitoso risultato per “Don Matteo11”: l’ultima puntata della serie con Terence Hill e Nino Frassica è stata vista ieri sera da 6 milioni 777mila spettatori con il 30.2 di share e si conferma ancora una volta il programma più visto dell’intera giornata.

Su Rai2 il talent musicale “The Voice of Italy 2018” ha ottenuto 1 milione 874mila spettatori con l’8.5 di share.

Su Rai3 il film in prima serata “Attacco al potere” è stato visto da 980mila spettatori con uno share del 4.1.

Su Rai1 “I Soliti ignoti il ritorno” si è aggiudicato l’access prime time con 4 milioni 970mila spettatori e uno share del 20.3.

In seconda serata su Rai1 molto bene “Porta a Porta”, che ha totalizzato 1 milione 430mila spettatori e il 16.1 di share.

Sempre molto seguita l’informazione Rai: il TG1 delle 20 ha totalizzato 5 milioni 45mila spettatori e uno share del 23.9, il TG2 delle 13 ha fatto registrare 2 milioni 79mila spettatori e il 15.6 di share, il TG3 delle 19 è stato visto da 1 milione 518mila telespettatori con il 10.4 di share. Le edizioni regionali della TGR alle 14 sono state seguite da 2 milioni 194mila spettatori con il 15.5 di share.

Le reti Rai hanno ottenuto uno dei migliori risultati di share della stagione nella prima serata con il 43.2 per cento di share e 10 milioni 626 mila spettatori. La Rai è prima anche nella seconda serata con il 41.6 di share e 5 milioni 39mila spettatori e nell’intera giornata con 3 milioni e 776mila ascoltatori e il 39.3 di share.