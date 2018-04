Una vetrina per le insegne, un servizio di informazione per i consumatori. È questo l’obiettivo di Convenienza TV, visibile in chiaro sul canale 262 del digitale terrestre a partire dallo scorso 17 aprile. Convenienza TV, fruibile anche in streaming sul sito www.convenienza.TV e sull’app, dà visibilità a oltre sessanta insegne di differenti categorie merceologiche: food/beverage, elettronica di consumo, arredo, brico e fai da te, cura della casa e della persona, pet.

La nuova emittente, di proprietà di Nextcom, presenta i volantini promozionali delle principali insegne, mettendo in evidenza le offerte migliori in catalogo e i prodotti più convenienti da scegliere. Il palinsesto conta ogni giorno rubriche, inchieste e approfondimenti per raccontare i consumi della Penisola e rendere più consapevoli gli acquisti: dalle offerte per la spesa ai prezzi più bassi di benzina, telefono, luce, gas, cellulare. All’interno della programmazione anche una parte dedicata all’intrattenimento, con contenuti di economia domestica, riutilizzo e riciclo, ricette in cucina.

«Per la prima volta le aziende della grande distribuzione hanno la possibilità di promuoversi su un canale tematico che parla di loro», spiega Ferruccio Bovio, editore di Convenienza TV che ha affidato a Massimo Lualdi la direzione della testata giornalistica. «Vogliamo essere un punto di riferimento per la grande distribuzione e dare voce a clienti e consumatori. Convenienza non significa solo vantaggio in termini qualità/prezzo, ma è anche conoscenza, consapevolezza, attenzione al consumo». Gli ascoltatori, tramite un’app dedicata, possono scaricare sullo smartphone buoni sconto da spendere nei supermercati sotto casa e coupon con le promozioni.

La raccolta pubblicitaria è gestita da Nextcom e, per il lancio del canale, è stata pianificata una campagna media che coinvolge alcune delle principali emittenti radio nazionali e areali, uscite stampa su testate a target femminile e, per massimizzare l’awareness, un piano di affissioni digitali su Milano.

ItaliaOggi