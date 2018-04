Il 29 aprile, a Bertinoro, ci sarà la presentazione del corto “Spremuta di Most(r)o” interpretato da Edoardo Raspelli

Vogliarmi segnalarvi un evento che si terrà domenica 29 aprile a Bertinoro (è una località dell’Emilia Romagna). Ci sarà la presentazione di un corto atto ad esaltare la grandiosità dei vini italiani. Si intitola Spremuta di Most(r)o ed è diretto da Daniel Mercatali. Il corto vede la pregevole partecipazione di Edoardo Raspelli, che si conferma un piacevole caso nel mondo della critica giornalistica. Perché vi diciamo questo? Raspelli è richiestissimo dal mondo del cinema e della pubblicità. È stato il protagonista dei film Riso, amore e fantasia e Il diavolo ha fatto i cuochi. È stato il testimonial del divertente spot di Madama Oliva. Ha partecipato alla sitcom di Crodino, A un pelo della vittoria… ora non possiamo darvi una valutazione del prodotto e della performance di Raspelli, perché il corto è ancora in fase di post-produzione. Ma un prodotto creativo che vede la presenza di Raspelli, ci permettiamo di suggerirvelo a scatola chiusa. L’evento si terrà alla cantina Campo del Sole (in via Cellaimo 850). Dopo la proiezione ci sarà un aperitivo in cantina, che vivrà delle suggestioni musicali della band al femminile Le Testharde.