Domani torna “Ballando con le stelle” su Rai1. Sarà una puntata particolare, perché avrà come ballerino guest star Terence Hill

Domani su Rai1 alle 20.35 sarà nuovamente in scena l’adrenalina della gara di ballo più seguita dal pubblico televisivo. “Ballando con le stelle” torna con una puntata davvero speciale nella quale i vip protagonisti della “staffetta del ripescaggio” potranno mettersi nuovamente in gioco. Nel corso della serata ci sarà una presenza davvero eccezionale: attore, regista, sceneggiatore e produttore televisivo italiano, l’ospite di Milly Carlucci sarà uno degli attori più amati dal pubblico televisivo italiano e internazionale: Terence Hill. L’attore, nato a Venezia, ha segnato l’immaginario di più di una generazione, prima in coppia con Bud Spencer e poi protagonista di una serie di avventure soliste nei panni di “Don Matteo”, il parroco ficcanaso dall’innato talento per le indagini. Oltre ai casi da risolvere però ci sono i conflitti, gli amori e le gag dei suoi più cari amici: la perpetua Natalina, il giovane Tomàs e il simpatico Pippo. Insieme all’amico e collega Bud Spencer il 7 maggio 2010 ha ricevuto il David di Donatello alla carriera. Dopo 24 anni dalla sua ultima regia, per il grande schermo, in questi giorni Terence Hill torna al cinema con un nuovo lavoro: “Il mio nome è Thomas!”.