Terence Hill torna al cinema con western on the road

Regista e protagonista di Il mio nome è Thomas, dal 19 aprile

Da ‘Il mio nome è nessuno‘, ne è passata di acqua sotto i ponti. Un western moderno on the road, tra la Spagna e l’Italia, in cui Thomas in sella alla sua motocicletta affronta un viaggio solitario verso il deserto. Durante i preparativi, però, l’uomo incontra la giovane Lucia che sconvolgerà tutti i suoi piani. Il 19 aprile esce al cinema ‘Il mio nome è Thomas‘, di e con Terence Hill e con Veronica Bitto, Guia Jelo, Andy Luotto.

Terence Hill, classe 1939, torna al cinema dopo 24 anni, nelle vesti di regista e di protagonista: dopo tanti successi televisivi e aver macinato ben 11 stagioni a suon di record di ascolti di Don Matteo: riappare sul grande schermo con un film di ambientazione western, genere per il quale è diventato un volto iconico grazie a titoli come ‘I quattro dell’Ave Maria‘ o ‘Lo chiamavano Trinità‘, uno dei molti film interpretati in coppia con l’amico Bud Spencer. E proprio a lui Terence dedica questo suo nuovo lungometraggio. Thomas – come si può vedere anche dal primo trailer – a causa di Lucia si ritrova in una situazione rocambolesca: per proteggere la ragazza, deve affrontare e mettere al loro posto due delinquenti. Quando finalmente riesce a raggiungere il traghetto diretto a Barcellona, Lucia, con una scusa, si imbarca insieme a lui. Dopo qualche giorno, finalmente di nuovo solo, viaggia con la sua Harley Davidson verso il deserto. Qui trova un posto ideale: un altopiano circondato da montagne che si affaccia su un grande canyon dove decide di sostare. Si stabilisce in un piccolo paese abbandonato in stile far west per vivere a contatto con la natura. Presto però Lucia decide di raggiungerlo e stravolgere ancora una volta la sua quiete.

È proprio nel deserto di Almeria che i due iniziano davvero a conoscersi, stringono un’amicizia sincera e, malgrado le molte differenze, saranno preziosi l’uno per l’altra. Atmosfere western, polvere, deserto fanno da sfondo a un emozionante viaggio on the road che celebra la vita e l’amicizia e dove non potevano mancare omaggi alle epiche risse (e alle famose “padellate”) dei film del passato. ‘Il mio nome è Thomas’ è prodotto da Paloma 4 s.r.l. ed è distribuito nelle sale cinematografiche dal 19 aprile da Lux Vide.

