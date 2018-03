Isola dei famosi, Valeria Marini in missione per salvare Alessia Marcuzzi: “Porterò erotismo”

In missione in Honduras per salvare l’Isola dei famosi. Sarà un’inviata speciale, ma Valeria Marini dovrà far credere agli altri naufraghi di essere una concorrente. Sbarcata in Palapa, la Valeriona nazionale ha già fatto capire che in spiaggia darà spettacolo. A preoccuparla, infatti, sostiene che non sarà tanto la mancanza di cibo, quanto quella di sesso e l’integrazione con il gruppo. “Non vedo l’ora di ritrovarmi in mezzo al nulla, davanti all’Oceano – ha dichiarato la showgirl 50enne a Vanity Fair -. È un’esperienza che ti disintossica dallo stress della vita quotidiana e mettendoti in difficoltà ti fa anche riflettere, rivalutare tutto ciò che è importante”. La Marini ha già partecipato al reality in due edizioni differenti, nel 2008 e nel 2012. Obiettivi? “Io porterò quell’erotismo e quella sensualità che mancano”.

Libero Quotidiano