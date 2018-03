Isola dei Famosi, Striscia: “Elena Morali ha il telefono nei pantaloni?”

Nell’ultima puntata di Striscia la Notizia, Ficarra e Picone hanno mostrato un filmato sospetto sulla naufraga dell’Isola. Dai leggings bianchi, infatti, sembra spuntare un telefono

Dopo il cannagate all’Isola dei Famosi, Striscia la Notizia ha puntato l’attenzione su un altro particolare che nelle prossime ore potrebbe sollevare un polverone. Nella puntata del tg satirico andata in onda lunedì 19 marzo, infatti, Ficarra e Picone hanno mostrato al pubblico un filmato piuttosto sospetto. Nel video le due protagoniste sono Rosa Perrotta e Elena Morali. Le naufraghe dell’Isola si lamentano per il brutto tempo che non permette loro di accendere il fuoco. Ma tra una battuta e l’altra, un particolare cattura l’attenzione. Dai leggings bianchi di Elena, infatti, spunta una sagoma rettangolare. “Guardate cosa ha la Morali dentro la tuta – esclama Ficarra -. Secondo i telespettatori si intravede una strana forma rettangolare che sembrerebbe quella di un cellulare. Sarà davvero così? Non lo sappiamo. Comunque, nel caso, sarebbe contro il regolamento. Non si possono avere cellulari nei leggings, nemmeno per le telefonate intime…”. Sarà davvero un cellulare o semplicemente la scatolina del microfono? La produzione dell’Isola deciderà di spiegare cosa sta succedendo?

Anna Rossi, il Giornale