Filippo Inzaghi, la nuova fiamma è Angela Robusti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Filippo Inzaghi avrebbe una nuova fiamma. Sarebbe Angela Robusti, la modella nota anche per essere stata una delle corteggiatrici di punta del trono di Luca Onestini.

Stando infatti a una segnalazione arrivata e poi condivisa sul web dalla seguitissima pagina Instagram “Le Perle”, l’ex bomber del Milan e allenatore del Venezia, starebbe frequentando Angela Robusti. Ecco infatti cosa si legge sulla bacheca: “Oggi Pippo Inzaghi era allo stadio Bentegodi di Verona accompagnato da Angela Robusti, l’ex corteggiatrice di Luca Onestini! I due stanno palesemente insieme visto che mostravano effusioni amorose in pubblico. Su Instagram si seguono pure!”. Accantonata una volta per tutte la lunga e tormentata storia con la soubrette Alessia Ventura, Inzaghi farebbe sul serio con la ex corteggiatrice.

www.blitzquotidiano.it