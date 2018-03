È nato Leone Lucia, figlio di Chiara Ferragni e Fedez. I fan avevano sospettato che la fashion blogger potesse partorire proprio oggi per via dello “strano” silenzio sui social dei due vip più attivi dello star system italiano. Né la Ferragni, né Fedez, infatti, pubblicato foto o storie da ore. Nemmeno per condividere – come avevano fatto praticamente per tutta la gravidanza – aggiornamenti su “Baby Raviolo“. Il piccolo sarebbe nato al Cedars-Sinai di Los Angeles, lo stesso ospedale scelto da Beyoncé. La coppia si era trasferita da mesi in California – dove da qualche giorno erano stati raggiunti dalla famiglia del rapper – proprio per aspettare la nascita del figlio, attesa in realtà per il 9 aprile.

Luisa De Montis, il Giornale