Diletta Leotta e Cristina Buccino, la foto mai vista prima: tenetevi forte

Non capita tutti i giorni di vedere due tra le donne dello spettacolo più affascinanti insieme nella stessa foto. La conduttrice di Skysport, Diletta Leotta, e la showgirl Cristina Buccino hanno voluto regalare uno scatto inedito ai loro fan, raccogliendo in poche ore un oceano di like. La Buccino è stata ospite del programma su Radio 105 condotto dalla Leotta, un’occasione imperdibile per uno scatto unico.

LiberoQuotidiano