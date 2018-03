Chernobyl con Skarsgard e Emily Watson

Serie Sky-Hbo, ispirata a disastro nucleare Russia sovietica

La serie Chernobyl trova i suoi protagonisti: l’attore svedese Stellan Skarsgard e l’attrice britannica Emily Watson entrano a far parte del cast. Una produzione seriale di altissimo livello targata Sky ed HBO ed ispirata ad una delle peggiori catastrofi della storia, il disastro nucleare della Russia sovietica. Le riprese inizieranno in Lituania nella primavera 2018.

La serie, in cinque episodi, verrà trasmessa su Sky Atlantic in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria e porterà sugli schermi la vera storia di una delle più terribili catastrofi mai provocate dall’uomo e il coraggio di quegli uomini e quelle donne che hanno fatto sacrifici incredibili per salvare l’Europa da un disastro inimmaginabile. Skarsgard interpreterà Boris Shcherbina, responsabile del dipartimento per i combustibili e l’energia dell’URSS e capo della commissione governativa su Chernobyl istituita nelle prime ore successive al disastro. Nell’affrontare la catastrofe, Shcherbina si ritrova intrappolato tra la realtà del suo sistema politico e i sacrifici necessari per combattere un crescente incubo nucleare. Watson vestirà i panni di Ulana Khomyuk, una fisica nucleare sovietica impegnata a risolvere il mistero scientifico che ha portato al disastro di Chernobyl, in modo da impedire che possa accadere di nuovo. I suoi sforzi la porteranno a scontrarsi, fino a rischiare la propria libertà e a temere per la propria vita, con chi ha cercato di seppellire un terribile segreto.

Skarsgard e Watson sono apparsi insieme nel 1996 nel film di Lars von Trier, vincitore del Festival di Cannes, Le Onde del Destino (lui in un ruolo minore, per le arrivò la candidatura all’Oscar giovanissima come miglior attrice protagonista nel 1997 ndr, fu poi nuovamente candidata per Hilary e Jackie). Torneranno sullo schermo con Jared Harris che interpreterà Valery Legasov, lo scienziato sovietico scelto dal Cremlino per indagare sull’incidente. Skarsgard ha commentato: “Nessuno penserebbe che è un privilegio il trascorrere cinque mesi in un impianto nucleare fatiscente, a meno di non interpretare una sceneggiatura come questa di Craig Mazin, lavorare con un regista come Johan Renck, collaborare con un produttore come Jane Featherstone, frequentare con un attore come Jared Harris e tornare a lavorare con Emily Watson che mi è mancata per circa vent’anni”. Emily Watson ha dichiarato: “Questo è un lavoro significativo e sono onorata di farne parte. Non vedo l’ora di iniziare con questo fantastico gruppo di persone, e sono particolarmente entusiasta di lavorare ancora con Stellan“.

La serie, prodotta da Sister Pictures e The Mighty Mint, è il primo progetto Sky/HBO a vedere la luce grazie alla partnership internazionale per lo sviluppo di grandi produzioni nell’ambito di un accordo di investimento di coproduzione pluriennale da 250 milioni di dollari. Scritto da Craig Mazin (The Identity Thief, Huntsman: Winters War), il regista di Chernobyl è Johan Renck (Breaking Bad, Blackstar). I co-produttori esecutivi sono Jane Featherstone (Humans, Broadchurch) e Craig Mazin per Sister Pictures, Carolyn Strauss (Game of Thrones, The Wire) per The Mighty Mint e Gabriel Silver per Sky. Johan Renck e Chris Fry (Humans, The Smoke) sono co-produttori esecutivi e la serie è prodotta anche da Sanne Wohlenberg (Black Mirror, Wallander).

ANSA, Nicoletta Tamberlich