Andrea Preti e Claudia Gerini si sono lasciati. L’attore: “Sto veramente male”

Andrea Preti ha confessato al settimanale Chi che la sua storia d’amore con Claudia Gerini è finita: “Mi ha lasciato all’improvviso, mi ha detto che ha una crisi esistenziale”

Dopo 17 mesi di passione, la storia d’amore tra Claudia Gerini e Andrea Preti è finita. A raccontarlo è lo stesso modello in un lungo sfogo pubblicato dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 21 marzo. “Questa volta è finita. Questa volta sto veramente male. Neanche il peggiore degli esseri umani si lascia così. Mi ha raggiunto sul set del film che stavo girando in Puglia. Mi ha detto che non si sentiva più innamorata, che era in crisi esistenziale. Cazzate. Avevamo costruito un rapporto che andava oltre. Ho conosciuto le sue figlie che umanamente mi mancano. Non lo so. Non so più nulla. Ma qualcosa non torna. Sono giorni che piango e non so da dove partire”, dice Andrea Preti alla rivista diretta da Alfonso Signorini. L’attore e modello, quindi, rivela che la sua storia d’amore con Claudia Gerini è finita all’improvviso, un giorno con l’altro. “Io non ci credo – continua Preti -. Che cosa vuol dire ‘ho una crisi esistenziale?” La donna che amo io, Claudia, sa perfettamente quello che vuole, quando vuole. Mi sembra, purtroppo, una scusante per non voler ammettere altro, per non volermi dire in faccia che c’è qualcosa che si nasconde dietro questo sfogo. E io sono qui a stare male davvero. E davvero per amore. Avevo messo tutto da parte. Io ho puntato sul nostro amore, sulla nostra storia e mi mancano da morire anche le sue figlie, le nostre discussioni, fare l’amore con lei. Mi manca tutto”.

Anna Rossi, il Giornale