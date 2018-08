Anche i vip vanno in vacanza. Totti e Ilary Blasi sono a Ponza, con i figli

Vacanze a Ponza per Francesco Totti, Ilary Blasi e i loro tre figli. La famiglia si è trasferita da Sabaudia (Latina) all’isola di fronte a San Felice al Circeo. La coppia è stata fotografata in barca, mentre Totti si tuffava dallo yacht e Ilary si divertiva in sella ad una moto d’acqua. Insieme a loro anche i tre figli: Cristian, di 12 anni, Chanel, di 11 anni, e Isabel, di 2 anni. La conduttrice di Balalaika e l’ex numero uno della Roma hanno festeggiato Ferragosto nell’isola pontina. La coppia il primo settembre parteciperà al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez a Noto, in Sicilia.

