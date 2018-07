Il Rugantino di Enrico Montesano deve andare in onda in una prima serata Rai

(Tiziano Rapanà) Il 20 dicembre il teatro è in festa, perché torna al Sistina il leggendario Rugantino interpretato da Enrico Montesano, che riprendea – dopo quarant’anni – ad ad indossare i panni del personaggio di Garinei e Giovannini. Voi rammentate qualche dichiarazione di un direttore Rai riguardo una messa in onda in diretta dell’evento teatrale? Io non la ricordo. Ancora una volta quando si tratta di teatro il servizio pubblico latita. O peggio ancora relega nel ghetto culturale di Rai5. Dicembre è lontano e la speranza, come dicono, è sempre l’ultima a perire: dunque sperare in una diretta in una delle tre reti generaliste – anche programmata all’ultimo momento – è più che lecito. Comunque il pessimismo abbonda e pertanto, bene che vada, il Rugantino lo si vedrà registrato su Rai5. Comunque mi armo della corazza dell’ottimismo e auspico di vedere il Rugantino, in diretta, su Rai1 o almeno sulle altre due reti.

P. S. Ma l’annunciato ritorno di Enrico Montesano nel sabato sera di Rai1, perché poi è divenuto un nulla di fatto? Rispetto le scelte dei dirigenti che hanno preferito accantonare il progetto, tuttavia sommessamente ricordo loro che non si vive di solo Ballando con le stelle.

tizianodecoder2@gmail.com