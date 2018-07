Sabato “Radio2 in tour” vi farà scoprire le meravigliose coste marchigiane

‘Radio2 in Tour’ prosegue il suo viaggio nell’estate 2018 tra le città più belle d’Italia e sabato approderà sulle coste marchigiane di Porto Recanati. ​Alle 21, Matteo Caccia sarà live da Largo Porto Giulio con il suo show di storytelling: il “meglio di Pascal” on field in esclusiva solo per il pubblico di Porto Recanati, per 1 ora con le migliori storie raccolte in questa stagione appena trascorsa del programma di storytelling collettivo di Rai Radio2. Il tema principale sarà il mare. Domenica dalle 22, al via uno speciale ‘Radio2 Live’ condotto da Melissa Greta Marchetto, in diretta sulle frequenze di Radio2: ​sul palco saliranno​ i ‘The Kolors’, in testa alle classifiche dei dischi più ascoltati con il loro ultimo lavoro ‘You’, dopo aver conquistato tutti al Festival di Sanremo 2018 con il loro primo brano in italiano, ‘Frida (mai mai mai)’. Il ‘Radio2 Live’ dei The Kolors sarà anche in diretta sulla pagina facebook di @Radio2Rai. ‘Radio2 in Tour’ è anche su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla App RaiPlay Radio e con contenuti speciali su tutti i social di @RaiRadio2.