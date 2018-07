La comunità trans dice no, Scarlett Johansson non sarà più il gangster Dante ‘Tex’ Gill

Scarlett Johansson ha deciso di tirarsi fuori e non interpretare più il ruolo del gangster Dante ‘Tex’ Gill, nato donna, nel film Rub and Tug.

Il motivo di questa scelta sarebbero proprio le critiche che la comunità trans ha rivolto all’attrice, alla notizia che sarebbe stata lei e non un transessuale ad avere la parte. “Alla luce delle questioni etiche sollevate relativamente al mio ruolo ho deciso di abbandonare il progetto”, ha dichiarato Johansson a Out Magazine. “Stiamo facendo dei progressi, a livello culturale, nella comprensione delle persone transgender e io in prima persona ho imparato molto sulla comunità da quando ho scelto di accettare questo ruolo e ho capito che alcune mie dichiarazioni sono state poco sensibili”.

Johansson ha ritenuto opportuno fare un passo indietro rispetto alle sue dichiarazioni precedenti: “Provo ammirazione per la comunità trans e sono felice che la discussione sull’inclusione ad Hollywood continui” ha detto l’attrice. Rub and Tug doveva raccontare la storia vera di Dante “Tex” Gill, un boss del crimine degli anni Settanta Pittsburgh, che gestiva una rete di locali per massaggi collegati alla prostituzione. La regia era stata affidata a Rupert Sanders con cui Scarlett aveva già lavorato in Ghost in the Shell, film per il quale l’attrice era stata già accusata di ‘whitewashing’. Questa volta Johansson ha deciso di non andare avanti “nonostante sarei stata felice dell’opportunità di portare la storia di Dante e della sua transizione sullo schermo. Ma comprendo il motivo per cui secondo molti a farlo dovrebbe essere un transessuale e sono contenta che questa discussione sul casting abbia aperto il dibattito sulla diversità e la rappresentanza nei film”.

