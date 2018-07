Michelle Hunziker racconta i passaggi più dolorosi della sua storia con Eros Ramazzotti

Si sono incontrati giovanissimi, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Si sono amati, sono stati la coppia più ammirata dello spettacolo italiano, poi è finito tutto, lasciando però un’eredità bellissima, la figlia Aurora Ramazzotti. Oggi è la stessa showgirl svizzera, felicemente sposata con Tomaso Trussardi da cui ha avuto due figli, a ricordare i momenti più dolorosi di quella storia: “Io ero una ragazzina che arrivava dalla Svizzera, appena trasferita in Italia con tanti sogni e tante aspettative – riporta Novella 2000 -. Poi ho incontrato un uomo di cui mi sono innamorata tantissimo: è stato un grande amore”.

Poi l’amarezza: “Eravamo in un momento di crisi dopo 7 anni che stavamo insieme, eravamo molto giovani, ma purtroppo invece di avere un aiuto, abbiamo trovato chi ci ha separati“. Sono seguiti anni di distacco, ma ora i due ex sono di nuovo in ottimi rapporti e il merito è soprattutto di Aurora.

Liberoquotidiano.it