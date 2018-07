Enrico Mentana, lite con un giornalista. Domanda al veleno sul nuovo giornale online: il direttore furioso!

Enrico Mentana ha presentato, sul palco di Campus Party a Rho Milano Fiera, il suo nuovo giornale online sottolineando, con orgoglio, che sarà fatto da giovani. Il progetto è stato spiegato nei minimi dettagli con le migliaia di candidature che stanno arrivando per poter lavorare con lui. Come riportato dal portale Libero però qualcosa non va nel verso giusto con un battibecco con un giornalista della Dire che gli chiede: “Il suo direttore di La7, Urbano Cairo, sarà anche quello del suo giornale online?”. Una supposizione che, logicamente, infastidisce e non poco Mentana. Il giornalista aveva chiesto di poter fare subito la domanda perchè doveva lasciare il posto per prendere la metropolitana. Mentana, vedendolo ancora tra il pubblico, gli risponde: “Ma sei una sparapalle? Non dovevi andare via? Fattelo dire, sei un cogl***”.A termine dell’incontro però arriva la stretta di mano da buoni colleghi. Ricordiamo che Enrico Mentana, attraverso Facebook, lanciò la notizia con l’invito ad inviare candidature per il nuovo progetto: “Eccoci, con qualche ora di anticipo. Potete inviare la vostra candidatura a partire da adesso a questo indirizzo mail: selezione.giornale@gmail.com Chi lavorerà nel nuovo giornale on line dovrà saper fare il giornalista web a tutto tondo, avere adeguato background, passione per la scrittura, talento per le notizie, saper lavorare nei luoghi dei fatti, trasmettere in diretta, filmare e fotografare, conoscere l’impaginazione tecnica, la grafica del web, e avrà da subito un contratto giornalistico. Niente co.co.co, niente pagamenti a articolo, niente mancette. Voglio giovani, ma non metterò limiti di età a chi vuole partecipare alla selezione. A parità di valore sceglierò i più giovani, ma non voglio che nessuno pensi che un Ronaldo è restato fuori per limiti di età. Ma dev’essere un Ronaldo, se no saranno tutti under 33 (l’età di Cr7)”.

Anna Montesano, ilsussidiario.net