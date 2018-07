Elisabetta Gregoraci: Grande Fratello Vip sì o no? “Sono positiva, vedo sempre il lato bello delle cose”

Elisabetta Gregoraci parla del suo futuro lavorativo: sul Grande Fratello Vip deciderà da sola, ma per lei ci sono tante offerte lavorative.

Elisabetta Gregoraci sta vivendo un bel periodo e non nasconde di essere estremamente serena. Ai microfoni del settimanale Oggi, la showgirl si racconta tra lavoro e vita privata. Innamorata del suo Nathan che cresce ogni giorno di più, la Gregoraci ha dichiarato di essere molto positiva per il futuro: “E’ un bel periodo. Sono positiva, vedo sempre il lato bello delle cose. So quali sono le priorità della vita, sono attenta e speranzosa di avere sempre la salute perché, purtroppo, nella mia famiglia c’è chi l’ha persa troppo giovane. Sono serena perché penso che il bello, alla fine, arriva sempre”, ha dichiarato la showgirl. Nel futuro dell’ex moglie di Flavio Briatore, oltre alla televisione, potrebbe esserci anche il cinema. A tal proposito, la showgirl ha svelato di aver ricevuto due sceneggiature che sta attualmente leggendo: “sono contenta, credo che almeno una potrebbe andare in porto”. Elisabetta Gregoraci è ancora una delle più richieste conduttrici in tv soprattutto quando si tratta di programmi giovane come i Battiti Live, presto in onda su Italia1. Attualmente la bella calabrese è impegnata con le registrazioni dello show musicale che girerà il Sud Italia in queste settimane ma ha ammesso anche non mancano le proposte per la prossima stagione televisiva. In queste settimane, tra un concerto e l’altro, Elisabetta Gregoraci si dedica alla famiglia e sui social ha postato alcuni video che la mostrano alle prese con il figlio Nathan e i suoi nipoti. I tre si divertono e ballano in casa e lei trova subito l’occasione per aggiungersi a loro e scatenarsi a favore di smartphone e di social. A quanto pare la sua vita privata non le ha dato le soddisfazioni che si aspettava ma con quella lavorativa, di certo, non può lamentarsi. Dove la ritroveremo nelle prossime settimane?Elisabetta Gregoraci ha le idee chiare sul suo futuro lavorativo. Tornata single dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, la showgirl attualmente impegnata con la conduzione di Battiti Live, sta ricevendo tantissime offerte lavorative, soprattutto dalla televisione. Il suo nome è stato anche accostato al Grande Fratello Vip sul quale la showgirl ha dichiarato che deciderà da sola cosa fare. L’obiettivo della Gregoraci è dare la giusta serenità al figlio Nathan. Tutto ciò che deciderà di fare sarà unicamente per il bene di suo figlio e di se stessa. “Ora valuterò cosa fare, da sola, con la mia testa, consultandomi con il mio agente. Devo decidere cosa è giusto per me e cosa non lo è”, ha dichiarato al settimanale Oggi. Secondo le ultime indiscrezioni, la Gregoraci non dovrebbe essere tra i concorrenti della prossima edizione del Gf Vip. In compenso, per lei, dovrebbe esserci un nuovo programma su Italia 1. L’ex moglie di Briatore, per il momento, non svela nulla e aspetta di prendere con calma le sue decisioni.Negli ultimi giorni si è spesso parlato iù volte della possibile partecipazione di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. Ad intervenire nella vicenda, per placare il gossip, è stato l’ex marito Flavio Briatore, svelando che la Gregoraci non fosse interessata a partecipare a un reality come il Grande Fratello. Tuttavia, Elisabetta ha voluto chiarire che certe decisioni spettano comunque a lei, facendo intendere che la possibilità di una sua partecipazione al reality c’è. “Sto ricevendo tantissime proposte, anche televisive. – ha ammesso la nota conduttrice, in questa settimana impegnata con le registrazioni di Battiti Live – Ora valuterò cosa fare, da sola, con la mia testa, consultandomi con il mio agente. Devo decidere cosa è giusto per me e cosa non lo è…”.Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio e dopo l’addio a Flavio Briatore, parla del rapporto che la lega al figlio Nathan Falco: “Sono la tipica mamma italiana, fisica, coccolona, un po’ ansiosa, rompiballe. Fosse per me sbaciucchierei sempre mio figlio, ma ora davanti agli altri devo trattenermi”, rivela la showgirl tra le pagine del settimanale Oggi. Il suo bambino, nato dal matrimonio con Flavio Briatore, è infatti in quell’età in cui gradisce le coccole della mamma solo in privato: “Mamma basta con tutti questi baci, mi dice…”. La Gregoraci oggi è una mamma separata, che lavora e che spesso è costretta ad assentarsi da casa anche per qualche giorno. Tuttavia, sa come recuperare il tempo perduto, dal momento che il suo lavoro le consente di dedicarsi a suo figlio anche per lunghi periodi: “Sono fortunata rispetto a una mamma che lavora in ufficio e ha orari fissi: io magari sto via un weekend, ma poi quando non lavoro posso dedicarmi completamente a lui”.Con fermezza e determinazione, Elisabetta Gregoraci smentisce i rumors sul veto che Flavio Briatore avrebbe posto sulla sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. “Sto ricevendo tantissime proposte, anche televisive. Ora valuterò cosa fare, da sola, con la mia testa, consultandomi con il mio agente”, rivela la showgirl nell’intervista recentemente concessa a Oggi. Nelle sue parole, la volontà di decidere da sola quali scelte compiere e quali, invece, lasciarsi sfuggire, senza che nessuno possa interferire nel suo percorso professionale: “Devo decidere cosa è giusto per me e cosa non lo è”. In ogni caso, Elisabetta Gregoraci potrebbe non essere parte del cast del Gf Vip, dal momento che, dopo Mata Hari, il suo imminente futuro sembrerebbe condurla nel mondo del cinema: “Sto leggendo proprio ora due sceneggiature che mi hanno proposto per settembre-ottobre, sono contenta, credo che almeno una potrebbe andare in porto”.”È sensibile, ma anche sicuro di sé, solare. Sa sempre quello che vuole, ha un carattere ben definito, quasi da adulto”. È con queste parole che Elisabetta Gregoraci descrive suo figlio fra le pagine di Oggi, un bimbo che cresce sereno e felice, già dotato di una grande maturità. In questi giorni, madre e figlio sono in Sardegna, sullo yacht che le ha prestato il suo ex marito, ma per l’occasione non sono di certo da soli: insieme a loro, a quanto pare, ci sono anche alcuni amichetti di Nathan Falco. Paparazzata da Oggi, l’ex Lady Briatore appare radiosa, segno che con il suo nuovo amore, l’imprenditore Francesco Bettuzzi, ha ritrovato la felicità un tempo perduta. Oggi, inoltre, sembra tornato il sereno anche con il suo ex, Flavio Briatore: il settimanale Chi ha infatti paparazzato i due ex coniugi assieme, complici come un tempo, in attesa di prendere un volo privato per arrivare a Roma.

Fabiola Iuliano, ilsussidiario.net