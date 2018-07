Beyoncé, nessun video musicale al Colosseo per la celebre pop star

Beyoncé vorrebbe girare il suo prossimo videoclip nel Colosseo, ma c’è un rifiuto da parte della Capitale, ecco perché

La vicenda che ha coinvolto Beyoncé e suo marito Jay-Z ha dell’incredibile tanto è vero che, in poco tempo, la notizia è diventata virale tra i fili del web.La celebre pop star ha chiesto di poter girare il suo prossimo video musicale all’interno del Colosseo, ma dai Beni Culturali è arrivata un secco rifiuto. Il poco preavviso sarebbe stata la natura dell’impossibilità di ospitare Beyoncé fra le mura del Colosseo, e soprattutto perché, proprio negli stessi giorni in cui la star ha ipotizzato di girare il videoclip, lo storico anfiteatro sarebbe già occupato. Alberto Angela infatti, proprio in questi ultimi giorni, sta ultimando le riprese di un documentario, e il set prescelto è quello dell’Anfiteatro Flavio. Questo perché il sommo divulgatore da tempo ha chiesto e ottenuto la possibilità di registrare il documentario all’interno del luogo di culto. Beyoncè però resta in attesa perché, a quanto pare, non vuole mollare la presa.Il Ministro dei beni culturali sta cercando di poter mettere a tacere il polverone mediatico che si è sollevato attorno alla vicenda proprio perché, dare la possibilità a Beyoncé di girare un videoclip in Italia e nel Colosseo, è un punto a favore per l’immagine della Città Eterna in un momento in cui il suo splendore è decisamente appannato.”Il Colosseo è occupato da Alberto Angela. Beyoncé girerà il suo nuovo videoclip alla sagra delle pappardelle col cinghiale di Serrapetrona.” E intanto che la notizia è diventata virale, sul web impazzato mene e caricature in merito alla vicenda. In questo caso non resta che rimanere in attesa dei prossimi sviluppi. Non è la prima volta che Beyoncé ha la possibilità di utilizzare location di tutto rispetto per i suoi video musicali. Solo qualche settimana fa l’artista ha girato fra le mura del Louvre il primo singolo di “Alpeshit”, singolo di lancio del nuovo album in collaborazione con Jay-Z.

Carlo Lanna, ilsussidiario.net