“Vuoi scommettere?”, Michelle Hunziker a Aurora Ramazzotti: “Copriti perché…”

“Fa freddo, copriti…”. Mamma Michelle Hunziker, alla prima di “Vuoi scommettere?”, è stata molto protettiva nei confronti della figlia-inviata del programma Aurora Ramazzotti. Nel corso del programma che riprende lo storico ‘Scommettiamo che?’ della Rai degli anni 80 le interazioni tra le due restano poche, ma contraddistinte da tante battute come “amore”, “attenta”, “fa freddo” o “copriti”. Raccomandata o no, Aurora Ramazzotti non è sembrata impacciata nel ruolo di inviata, anzi.

