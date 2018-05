Meghan Markle: online il video sexy

La stampa britannica torna a parlare di un video sexy realizzato da Meghan Markle nel 2013, per un magazine maschile: ecco il filmato

Meghan Markle al centro di un video sexy alla vigilia del Royal Wedding. Non hanno fine i presunti scandali che coinvolgono, suo malgrado, la Royal Family a poche ore dal giorno tanto atteso. E dopo le accuse da parte dei fratellastri della futura sposa e le ansie relative allo stato di salute del padre, ora un video potrebbe mettere in imbarazzo la Regina Elisabetta II. La quale, tuttavia, nella sua vita ha affrontato ben altre tempeste mediatiche.

Quello in questione è un filmato girato nel 2013 per la rivista maschile Men’s Health, dal titolo “La grigliata non è mai stata così calda”. Si tratta di un video assolutamente pubblico, tanto più che da qualche mese è tornato in auge su YouTube. nel girato si vede Meghan all’apice della sua carriera di attrice: nel 2013 era infatti da tempo nel cast della serie televisiva “Suits” e aveva già divorziato dal primo marito Trevor Engelson.

In questo frangente, Meghan improvvisa uno spogliarello a partire da un completo serio e dalla sobria eleganza, restando ben presto con addosso un paio di shorts e la camicetta legata all’altezza del sottoseno. L’ex attrice si mostra intenta a preparare una grigliata, tra sguardi ammiccanti. Quando alla fine prepara un hamburger, leccandosi sensualmente le dita. Niente di insolito tuttavia: Meghan era nella piena promozione della sua carriera, per cui non stupisce un filmato del genere. Tanto più che, da domani, il suo fascino sarà solo per gli occhi del Principe Harry.

Elisabetta Esposito, il Giornale