Il Body di Kim Kardashian copiato da Gaultier

Il calco sexy scatena le polemiche: due brand rivendicano la forma della boccetta

Il nuovo profumo della KKW Fragrance si chiama Body, e in effetti la bottiglia è proprio un busto di donna nudo. Ma non uno qualunque: si tratta della riproduzione esatta delle forme di Kim Kardashian, realizzata dopo un calco in gesso del proprio busto e sapientemente documentata da eloquenti scatti social. In molti hanno apprezzato, ma c’è anche chi ha avuto da ridire, trovando il flacone troppo simile a quello di Classique di Jean Paul Gaultier.

Tra i tanti a cavalcare la polemica sul packaging anche la stessa maison Gaultier, che pare non aver preso benissimo la strana coincidenza. Sulla loro pagina Instagram il commento ironico Keeping up with the fragrance’s news (in italiano: al passo con le novità sui profumi) vale più di mille parole. Il riferimento, chiaramente, è al nome del programma che vede la formosa Kim protagonista con tutta la sua famiglia: Keeping up with the Kardashians. La star, dal canto suo, ha ammesso di aver preso ispirazione da quella boccetta, sottolineando però di averci messo anche del suo. In effetti, le analogie tra le due bottigliette sono evidenti. Entrambe richiamano una donna dalla sensualità esplosiva, con un busto nudo nel caso di quella di Kim Kardashian, coperto da una seducente guêpière per quanto riguarda Classique.

Ma, a dirla tutta, a ideare un flacone a forma di busto femminile ci aveva già pensato Schiaparelli nel 1937, quando lanciò il suo Shocking, prendendo a modello le curve di Mae West. A questo punto, chi ha copiato chi?

Tgcom24