San Giovanni Rotondo omaggerà Fabrizio Frizzi, con una statua in bronzo

Una statua di bronzo raffigurante Fabrizio Frizzi sarà posizionata accanto al parco “Padre Carmelo Durante” al centro di San Giovanni Rotondo. A dare la notizia è lo stesso scultore di arte sacra, figlio spirituale di padre Pio, maestro d’arte Michele Miglionico, nativo di San Giovanni Rotondo ma che vive e lavora a Taranto e Roma. “Colpito dalla morte del noto conduttore televisivo – spiega una nota – ha deciso, assieme a un gruppo di suoi amici fidati, di formare un comitato per la statua in onore e memoria di Fabrizio Frizzi, che come è noto è stato in pellegrinaggio da padre Pio a San Giovanni Rotondo nel 1999 e poi nel 2008, incontrando e parlando con figli spirituali di padre Pio, come Luis Napolitano miracolato e anche Antonio Marcucci“. La presentazione dell’opera avverrà il 20 aprile a Taranto nell’auditorium della parrocchia del Santissimo Crocifisso.

