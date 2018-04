È finita tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata la stessa ex protagonista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. In un video postato su Instagram, De Lellis ha spiegato:“Avete capito che sono una ragazza che va dritta al punto senza tanti giri di parole – spiega Giulia ai suoi followers – quindi mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati. Non devo elencare i motivi, noi i panni sporchi preferiamo lavarli in casa”.

Nonostante questo, spiega la De Lellis in una storia su Instagram, “avendo sempre condiviso ogni tipo di situazione, soprattutto quelle belle quelle brutte ve lo ho omesse, mi sembrava il minimo aggiornarvi di questa situazione, se così possiamo dire, considerando che io non debba elencarvi tutti i motivi. Non mi sembrava bello far finta di nulla, anche perché molti di voi l’avevano capito. Quando una relazione finisce è sempre colpa di entrambi. Se potete cercate di rispettare questa situazione. Mi sentivo di fare un po’ di chiarezza, ecco”.

Andrea Damante e Giulia De Lellis erano nati come coppia a Uomini e Donne. Emblema dell’amore spesso sotto i riflettori hanno entrambi partecipato a diversi reality, resistendo sempre. Adesso però, evidentemente, ognuno ha deciso di andare per la sua strada.

