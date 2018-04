A “Uomini e donne”, Maria De Filippi ha attaccato un tronista: “Sei finto”

“Secondo le indiscrezioni comparse in rete, durante le registrazioni della puntata del trono classico di Uomini & Donne, Maria De Filippi, di solito imperturbabile al timone dei suoi programmi, avrebbe perso la pazienza con un tronista. Secondo quanto riportato da “Ilvicolodellenews” la conduttrice di sarebbe scagliats contro Mariano Catanzaro, accusandolo di essere un personaggio costruito. Dopo una discussione con Mariano una corteggiatrice avrebbe lasciato lo studio scatenando Maria: «Ti sei mai chiesto perché le esterne di Sara e Nilufar le guardano tutti e le tue no? (…) Piacevi tanto come corteggiatore perché eri vero, loro sbottano e sono vere tu sei finto e impostato e la gente non ti vede credibile».

La sfuriata ha messo in difficoltà il tronista che si è poi difeso sostenendo che teme molto il giudizio del pubblico ed è questo il motivo del suo comportamento. Il gelo è poi passato grazie alla De Filippi che gli ha consigliato di cercare di essere se stesso.

