Cbs ha rinnovato molte serie tv. Scoprite quali sono

A un mese dagli Upfront di New York, dove saranno presentate le novità per la prossima stagione televisiva, CBS ha annunciato il rinnovo di buona parte della sua attuale offerta, inclusi un paio di titoli per i quali il ritorno il prossimo autunno non era così scontato

Torneranno dunque con una nuova stagione i procedurali del venerdì Blue Bloods (nona), MacGyver (terza) e grazie al rinnovo dei contratti in scadenza delle star Alex O’Loughlin e Scott Caan Hawaii Five-0 (nona), oltre a Bull (terza), NCIS: Los Angeles (decima) e NCIS: New Orleans (quinta). Avrà un nuovo ciclo di episodi, il quinto, anche Madam Secretary, tra queste la serie dal destino finora più incerto a causa di una evidente sofferenza delle medie d’ascolto.

Questi rinnovi si aggiungono a quelli precedentemente annunciati di NCIS, Mom, SEAL Team, S.W.A.T., The Big Bang Theory e Young Sheldon. Rimangono invece un grande punto interrogativo le sorti, tra le altre serie non ancora rinnovate, di Scorpion e Criminal Minds. Quest’ultima ha perso il 28% del suo pubblico principale quest’anno, con un rating sceso sotto l’1.0. Mentre il rinnovo non è scontato, a poche ore dalla conclusione della tredicesima stagione, di fatto un finale aperto, la produttrice esecutiva Erica Messer ha detto senza mezzi termini a Entertainment Weekly: “Siamo una buona serie per CBS da molto tempo e abbiamo una base di fan fedeli rimasta con noi tra alti e bassi. Sarebbe quasi un crimine non permetterci di concludere il nostro show. Non ci lascerebbero andar via in quel modo. Non penso sarebbero così crudeli”.

Emanuele Manta, Comingsoon.it