Ricordate il caso di Lorena Bobbitt? Sta diventando una docu-serie per Amazon

Sono trascorsi 25 anni da quando Lorena Bobbitt fu processata e assolta per aver reciso il pene al marito.

E ora Jordan Peele sta per raccontare la sua storia in una serie tv per Amazon Prime Video.

La serie sarà strutturata in quattro documentari e si intitolerà semplicemente “Lorena”, approfondendo così il famoso caso del marito John Bobbitt e di sua moglie. La produzione esaminerà come il gesto della ecuadoregna annia fatto il giro del mondo, gettando le basi per l’odierna copertura 24 ore su 24 delle news e per l’apertura al giornalismo sensazionalistico. Allo stesso modo, verrà esploratala questione delle violenze domestiche in America, oltre a riportare i fatti dal punto di vista della donna.

“Quando sentiamo il nome Bobbitt pensiamo a uno degli episodi più sensazionali che siano mai stati catapultati in uno spettacolo mediatico in piena regola”, ha dichiarato il produttore esecutivo della serie. “Con questo progetto, Lorena ha una piattaforma per dire la verità e impegnarsi in una conversazione critica sulle dinamiche di genere, gli abusi e la sua richiesta di giustizia. Questa è la storia di Lorena e siamo onorati di aiutarla a raccontarla”, ha concluso Jordan Peele. Sarà Josh Rofé a dirigere il progetto.

Era il 1993 quando Lorena Bobbitt mutilò il marito con un coltello da cucina nel bel mezzo della notte, per poi gettare il membro in strada. Venne assolta dalle accuse in quanto il marito abusava di lei, la picchiava e rincasava sempre tardi e ubriaco. Quella sera la donna fu vittima di un ultimo abuso: lui poi si addormentò come nulla fosse: lei decise di reciderne il pene, per poi scappare di casa in auto e gettare la parte dal finestrino.

Maria Rizzo, Ilgiornale.it