La confessione della Lecciso: “Nella crisi con Al Bano, non c’entra solo Romina”

Loredana Lecciso torna a far sentire la sua voce. La compagna di Al Bano, ospite di Domenica Live, ha commentato in studio quanto accaduto negli ultimi mesi.

Sono in una pausa di grande solitudine, utile. Se dicessi che è un periodo sereno ti direi una stupidaggine ma sono razionale. Sto cercando di capire ciò che è accaduto”, ha affermato la Lecciso.

Poi rompe gli indugi e parla di vera e propria crisi tra lei e il cantante di Cellino San Marco: “Nella crisi tra me e Al Bano non c’entra solo Romina, non voglio dare colpa a terze persone, che fanno il loro gioco. Romina vive il proprio percorso, fa la sua vita, evidentemente potrebbe anche apparire come se avesse avuto dei dubbi sul suo operato passato e se avesse avuto dei ripensamenti, da donna ha la mia solidarietà. Però la vita va avanti”. A questo putno parla della vicenda legale che la riguarda con Romina. La compagna di Al Bano avrebbe querelato la sua ex moglie per aver postato su Instagram un commento fake di Loredana in cui parlava della gravidanza di Cristel, la figlia di Al Bano: “Non avrei mai fatto una cosa del genere, nemmeno se fosse stata vera. Mi ha molto ferito. Quel giorno Al Bano mi ha chiamato e mi ha avvisato di quel commento, lui non ci ha creduto nemmeno per un attimo, di questo sono felice, ma mi dispiace che Romina invece ci abbia creduto, lei è stata un po’ superficiale”.

Franco Grilli, Ilgiornale.it