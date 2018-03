Stasera Elio racconterà, su Rai5, “La bohème”

Un’allegra banda di quattro artisti allegri e squattrinati conduce la sua esistenza bohémienne nella Parigi del 1830. Il caso fa incontrare i due vicini di casa, Mimì e Rodolfo tra cui scatta il colpo di fulmine. Il confronto fra la giovinezza piena di speranza e il logorio della vita mostra una felicità fragile che diventa dramma con la morte di Mimì vittima della miseria e della tisi. Elio prosegue il racconto dei capolavori di Puccini con “La bohème”, nel secondo appuntamento con la serie in prima visione “L’opera italiana” in onda stasera alle 22.05 su Rai5. Nella puntata intervengono Cecilia Gasdìa (Soprano), Desireé Rancatore (Soprano), Fabio Armiliato (Tenore), Mario Cassi (Baritono), Giancarlo Landini (Musicologo), Gabriella Biagi Ravenni (Biografa). Per le immagini di repertorio, la puntata propone alcuni momenti del Festival Puccini – Torre del Lago (2007), direttore Stewart Robertson. Interpreti Norma Fantini, Maria Luigia Borsi, Donata D’Annunzio Lombardi, Massimiliano Pisapia, Gabriele Viviani.