De Angelis gira Il Vizio della speranza

Riprese a Castelvolturno con Pina Turco e Massimiliano Rossi

Si intitola Il Vizio della speranza il nuovo film di Edoardo De Angelis (dopo Indivisibili), le cui riprese sono in corso a Castelvolturno. Scritto con Umberto Contarello, prodotto da Attilio De Razza e Pierpaolo Verga, sarà distribuito in Italia da Medusa. E’ la storia di Maria: “Se devo morire, voglio morire come dico io”. Lungo il fiume scorre il tempo di Maria, il cappuccio sulla testa e il passo risoluto. Un’esistenza trascorsa un giorno alla volta, senza sogni né desideri, a prendersi cura di sua madre e al servizio di una madame ingioiellata. Insieme al suo pitbull dagli occhi coraggiosi Maria traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine. E’ proprio a questa donna che la speranza un giorno tornerà a far visita, nella sua forma più ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa. Perché restare umani è da sempre la più grande delle rivoluzioni. Nel cast con Pina Turco ci sono Massimiliano Rossi, Marina Confalone, Cristina Donadio, Marcello Romolo.

ANSA