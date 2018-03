Costanzo dice la sua sul canna-gate dell'”Isola dei famosi”

Il presunto consumo di marijuana all’Isola dei Famosi sta facendo parecchio discutere, dopo le confessioni di Eva Henger e gli audio esclusivi pubblicati da Striscia la Notizia, a dire la sua è Maurizio Costanzo.

Il giornalista lo fa sulle pagine di Nuovo Tv e scagiona il ritiro di Francesco Monte in seguito alle accuse di Eva Henger, anche se si trova d’accordo con la denuncia dell’ex pornostar. “Eva Henger ha fatto bene – dice Costanzo – ma sospetto che lei abbia parlato proprio quando è stata nominata da Francesco Monte e poi eliminata”.

Poi passa all'”attacco” di Alessia Marcuzzi: “La prima a trovarsi in difficoltà è Alessia Marcuzzi. Penso che la showgirl debba armarsi di pazienza: più passa il tempo e più si capisce che il terreno su cui ci si sta muovendo è minato. La mia viva raccomandazione per l’anno prossimo è scegliere meglio i naufraghi da mandare sull’Isola. In passato ci sono stati personaggi più adatti e, diciamocelo, davvero famosi. Riguardo poi ad Antonio Ricci penso che lui faccia soltanto il suo mestiere: non a caso, da trent’anni a questa parte, Striscia La Notizia è sempre in testa agli ascolti”.

Anna Rossi, Ilgiornale.it