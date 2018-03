Ascolti tv. È sempre successo per “Storie maledette”

“Che tempo che fa” ancora protagonista della domenica sera: con 4 milioni 219 mila spettatori e uno share del 15.5 di share il programma di Fabio Fazio è il più visto della prima serata. A seguire buon risultato anche per “Che tempo che fa – Il Tavolo”, che ottiene 2 milioni 559 mila spettatori e il 13.5 di share. Su Rai2 il telefilm “N.C.I.S. Unità Anticrimine” ha ottenuto 1 milione e 894 mila spettatori, con uno share del 6.8. L’episodio di “SWAT”, a seguire, è stato visto da 1 milione 666 mila con il 6.6 di share. Su Rai3 ancora un grande risultato per Franca Leosini e le sue “Storie maledette”: la seconda parte dell’intervista a Sabrina Misseri e Cosima Serrano (condannate all’ergastolo per l’omicidio di Sarah Scazzi) ottiene 1 milione 877 mila spettatori ed uno share dell’8.1.

Nel day-time di Rai1 la seconda parte di “Unomattina in famiglia” ha raggiunto 1 milione 968 mila spettatori e uno share del 25.1, “Linea verde” ha totalizzato 3 milioni 577 mila spettatori e il 20.4 di share, mentre nel pomeriggio la prima parte di “Domenica In” ha fatto registrare 2 milioni e 87 mila spettatori, con l’11.5 di share. A seguire i due episodi della fiction “E’ arrivata la felicità” ottengono rispettivamente 1 milione 347 mila spettatori con il 7.6 di share e 1 milione 479 con l’8.1. Nel preserale sempre bene “L’Eredità”, che supera i 5 milioni di telespettatori (5.101 mila), ottenendo il 23.1 di share.