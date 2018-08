Dall’omonimo romanzo di Leonardo Sciascia un esempio di teatro civile e di impegno, con Sebastiano Somma e Orso Maria Guerrini: è l’adattamento teatrale de “Il giorno della civetta” realizzato da Gaetano Aronica, che Rai Cultura propone sabato 18 agosto alle 21.15 su Rai5. La pièce, ambientata nella Sicilia degli anni ’60, racconta l’inchiesta per omicidio di un onesto capitano dei carabinieri, appena arrivato dalla lontana Parma. Il capitano Bellodi (Sebastiano Somma) è un uomo leale ed intelligente, pronto ad affrontare qualunque difficoltà, pur di far bene il proprio dovere. Lo attende un’indagine lunga, faticosa e irta di ostacoli. Al termine di questo percorso troverà la verità; ma la verità, in Sicilia, ha troppe facce.

Lo spettacolo è stato registrato al Teatro Margherita di Racalmuto, paese natale dello scrittore, a gennaio 2013, per la regia di Felice Cappa. La regia teatrale è di Fabrizio Catalano, nipote di Sciascia.