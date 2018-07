Da Edoardo Stoppa ad Aurora Ramazzotti: tutti pazzi per l’Asia

Cosa’hanno in comune Aurora Ramazzotti, Elenoire Casalegno, Edoardo Stoppa e Miriam Leone? Hanno scelto tutti l’Asia come meta per le loro vacanze. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è volata in Indonesia con il suo Goffredo Cerza. Nel loro romantico e avventuroso tour una tappa alla foresta delle scimmie di Ubud, poi alla cascata Tegenungan di Bali e, infine, alle isole Gili. Elenoire Casalegno, invece, ha navigato con l’amico e agente Simone Riva prima nella Baia di Halong in Vietnam (una delle meraviglie naturali del mondo), per poi volare in Malesia, a Kuala Lumpur, e concludere le vacanze (per lo meno quelle asiatiche) nel mare della Thailandia. Stessa spiaggia non sappiamo, ma stesso mare sicuramente, anche per Edoardo Stoppae Juliana Moreira che hanno scelto l’isola di Koh Samui per trascorrere qualche giorno di relax con i due figli, Lua, 6 anni, e Sol Gabriel, 1, tra passeggiate in riva al mare e sedute di boxe thailandese. Presente all’appello delle People from Asia anche Miriam Leone che è partita alla volta di Tokyo per un “viaggio nell’anima” come lo ha definito nei suoi post, per poi proseguire il viaggio a Bangkok e la vacanza nel mar di Koh Tao.

Fabiana Parisi, Il Giornale