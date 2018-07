Barbara D’Urso, selfie con Pippo Baudo e Franca Leosini. La foto della conduttrice scatena forti critiche!

Barbara D’Urso è un vero e proprio tornato. La conduttrice di Canale 5, che quest’anno si è occupata della conduzione del Grande Fratello 15 oltre che dei suoi Domenica Live e Pomeriggio 5, ha deciso di rinunciare alle ferie per registrare le nuovissime puntate de La Dottoressa Giò, che torna in onda dopo circa 15 anni. Tra una ripresa e l’altra, la D’Urso ha però il tempo di incontrare qualche amico. È così è capitato con Pippo Baudo e Franca Leosini. La conduttrice ha infatti di recente pubblicato un selfie che la vede al fianco dei due professionisti della Rai, al quale ha affiancato questa didascalia: “Stasera vi saluto con due grandissimi, Pippo Baudo e Franca Leosini!!! Adoroooo #buonaserata #colcuore #leosiners”. Una foto che ha accolto tanti commenti positivi e, al contempo, anche moltissime critiche.Tra i commenti alla foto pubblicata da Barbara D’Urso su Instagram, infatti, si legge: “Franca Leosini è una signora con la S maiuscola tu non vali neanche la scarpa vecchia!!”; e ancora “Veri professionisti e carriere di tutto rispetto. Lei solo pattume e falsità.” e “Ma perché sempre con la testa alzata ma se le rughe ci sono perché vergognarsi”. Non tutte critiche per Barbara: molti sono infatti coloro che la difendono. Basta leggere il commento di questa telespettatrice: “Non capisco perché tutta questa cattiveria gratuità nei confronti di una donna che fa il suo lavoro che dalla parte sempre delle donne e combatte perché dei valori siano rispettati nei confronti delle donne o di chi subisce”.

Anna Montesano, ilsussidiario.net