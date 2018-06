MTV MOVIE & TV AWARDS 2018. Nominations, vincitori e ospiti: Lady Gaga premiata per Five Foot Two

Grandi star della musica, della tv e del cinema si troveranno insieme per gli MTV Movie & Tv Awards 2018, ecco le nominations, gli ospiti e come vedere la cerimonia in tv e streaming

Trapelano in rete i primi rumors e i primi “spoiler” sui premi che saranno assegnati durante gli MTV Movie & Tv Awards 2018 in onda questa notte negli Usa, e in contemporanea in Italia, ma già registrati sabato sera, a Santa Monica. Fin qui niente di nuovo se non fosse che, proprio in rete, sembra ormai dato per certo un premio per Lady Gaga. Questa volta l’artista non salirà sul palco per la sua musica, i suoi brani o il suo tour ma sarà alla cerimonia per un documentario che vedremo dal prossimo 22 settembre su Netflix dal titolo Gaga: Five Foot Two. Secondo i rumors, Lady Gaga e il suo regista sono stati premiati per il Miglior documentario. Lo show porterà sul piccolo schermo un anno di vita insieme alla cantautrice Lady Gaga durante dalla lavorazione al suo album, Joanne, passando per l’esibizione al Super Bowl e finendo alla partecipazione ad American Horror Story: Hotel, la sesta stagione della serie antologica firmata da Ryan Murphy. Naturalmente una parte centrale sarà dedicata alla fibromialgia, la malattia che l’ha messa ko e l’ha spinta a rinunciare all’ultima parte del suo tour.Tutto è pronto per lo spettacolo di inizio estate che metterà insieme cantanti, artisti e attori alla corte degli MTV Movie & Tv Awards. La cerimonia si terrà proprio nella notte di oggi (ora italiana) a Los Angeles e andrà in onda su tutti i canali MTV del mondo proprio in contemporanea. La cerimonia di premiazione dell’edizione 2018 sarà condotta da Tiffany Haddish, una tra le più ricercate attrici americane. I fan italiani delle kermesse e delle cerimonie, dovranno attendere intorno alle 3.00 di notte per vedere la cerimonia mentre martedì 19 giugno la versione sottotitolata andrà in onda alle 21 su MTV e alle ore 23 su VH1. Sono tante le nominations “pop” di questa edizione e tanti i premi che saranno consegnati ad alcuni dei film, degli artisti e degli attori più amati di quest’ultimo anno. A guidare le candidature sarà Black Panther, il film campione di incassi che si presente alla cerimonia con 7 candidature ed un record di nomination.Non solo il cinema ma anche le serie tv per gli MTV Movie & Tv Awards che regalano ben 6 nomination a Stranger Things, la serie tv Netflix più amata degli ultimi anni e che sarà presente sul palco con Millie Bobby Brown, nominata per Best Performance in a Show per la sua “Undici”, e Dacre Montgomery. A poche ore dalla cerimonia ci sono anche i “premi certi” e già assegnati a cominciare da Chris Pratt a cui andrà il Generation Award, mentre a Lena Waithe andrà il “Trailblazer” Award, riconoscimento per artisti “rivoluzionari”. Per la musica sul palco saliranno Mustard e Nick Jonas, le Chloe x Halle in un medley di The Kids Are Alright e Warrior, e Lady Gaga sicura vincitrice. Tra i presenter, saliranno sul palco anche Gina Rodriguez, Seth Rogen, Kristen Bell e Mila Kunis.

Hedda Hopper, ilsussidiario.net