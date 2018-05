«Tina Cipollari sempre nel cuore, ma ora amo un’altra». Ecco la nuova fiamma di Chicco Nalli

“Tina sarà sempre nel mio cuore, adesso però sono innamorato di un’altra donna”. Mentre Tina Cipollari è impegnata a “Uomini e donne”, Chicco Nalli, in arte Kikò, presenta la sua nuova fidanzata, l’attrice spagnola Myr Garrido, conosciuta su un set fotografico a Madrid.

I due sono stati fotografati da “Nuovo” durante una romantica giornata sul litorale romano, fra corse in riva al mare e baci appassionati: “E’ una ragazza eccezionale – ha spiegato alla rivista – pulita e seria.

Ci siamo incontrati nella capitale spagnola per lavoro e per tutto il tempo ci siamo cercati con la sguardo. Poi le ho chiesto un weekend romantico in Italia e da lì tutto è cominciato”.

Leggo.it