Harry e Meghan, dove seguire la diretta tv delle nozze del 19 maggio

Per seguire il matrimonio del secolo vi basterà una televisione, un computer o uno smartphone. L’evento sarà commentato in diretta anche su Corriere.tv

Conto alla rovescia per il Royal Wedding dell’anno, il matrimonio del Principe Harry e di Meghan Markle che si terrà sabato 19 maggio. Se non siete tra i 600 vip e i 2.600 cittadini invitati alle nozze, potrete seguirle «comodamente» in televisione su uno dei numerosi canali che offriranno la diretta della giornata. La coppia farà il suo ingresso in chiesa (la St George’s Chapel di Windsor) alle 12 (le 13 in Italia). I lettori del Corriere potranno seguire il rito in diretta sul nostro sito. La cerimonia sarà commentata in studio dalle giornaliste Maria Serena Natale e Enrica Roddolo.

Intanto qui potete leggere lo speciale sul «Royal Wedding».

– RaiUno seguirà il matrimonio con uno speciale del telegiornale dalle 12.25 che durerà fino alle 15;

– Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta dalle 12 alle 16 su Sky TG24 HD (sui canali 100 e 500 di Sky e al canale 50 del DTT);

– Canale 5 seguirà le nozze dalle 12.50 fino alle 14.45. Poi, il testimone passerà a Verissimo: Silvia Toffanin commenterà il matrimonio con gli ospiti in studio;

– Real Time propone uno speciale condotto da Enzo Miccio insieme a Katia Follesa, accompagnati da Mara Maionchi e Giulia Valentina. E all’estero? Il matrimonio reale sarà trasmesso in diretta sulla Bbc. A condurre la diretta saranno Huw Edwards, Kirsty Young e Dermot O’Leary. I primi due saranno posizionati nel fossato del castello per commentare l’arrivo degli invitati, mentre Edwards sarà appostato sul tetto di Windsor, con vista sulla Windsor Guard Room. Potrete poi collegarvi in streaming con gli americani CBS News e ABC News. Se non vi bastasse? Venerdì 18 maggio, in prima serata su Canale 5 verrà trasmesso il film «Harry & Meghan». Sabato 19 e domenica 20 maggio, a partire dalle 7 di mattina, il canale 20 propone le maratone della quarta e quinta stagione di «Suits», il telefilm che ha reso celebre Meghan Markle. Domenica, in seconda serata, prima visione assoluta del primo episodio di «Suits 6». E chi fosse occupato? La storica etichetta discografica Decca Records pubblicherà una versione della cerimonia in vinile, acquistabile dal 25 maggio. Insomma, chi dovesse perdersi il matrimonio, potrà vedere la registrazione dal vivo anche nei giorni successivi. Il ricavato delle vendite sarà devoluto alle istituzioni benefiche della Royal Foundation.

corriere.it