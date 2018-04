E Netflix fa il bis: prossimamente, arriverà una seconda serie made in Italy

Si chiamerà Baby la nuova serie italiana targata Netflix diretta da Andrea De Sica e Anna Negri e con Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi, Paolo Calabresi e altri attori italiani.

Baby è una storia di formazione che esplora le vite segrete di alcuni adolescenti romani. Liberamente ispirata ad una storia vera – spiega Netflix -, la serie segue le vicende di un gruppo di adolescenti del quartiere Parioli che sfidano la società ricercando la propria identità e indipendenza, sullo sfondo di amori proibiti, pressioni familiari e segreti condivisi. Quanto accaduto a Roma alcuni anni fa è solo la cornice di questa storia. “Baby” parla di adolescenti che hanno un disperato bisogno d’amore.

Tutti i personaggi ne hanno bisogno in modo diverso, sia gli adulti che i ragazzi. Baby è soprattutto una storia di amore e incomprensioni, romantica e dark allo stesso tempo. Ogni personaggio intraprende il suo viaggio, alla ricerca dell’amore e della felicità.

Le riprese sono iniziate 5 giorni fa e la serie sarà disponibile su Netflix nella prossima stagione, come annunciato nell’ambito del See What’s Next organizzato oggi a Roma per presentare le nuove produzioni alla stampa europea.

