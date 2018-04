Barbara D’Urso, che delusione! La prima puntata del “Grande Fratello” non ha fatto ascolti superlativi

(Tiziano Rapanà) Mi spiace scriverlo e, soprattutto, mi spiace scontentare tutti gli analisti dell’audience che parlano di contatti ricevuti e percentuali di permanenza. Ma come diceva il buon Totò, è la somma che fa il totale. Ed il totale della D’Urso è deludente. Perché è vero, il suo Grande Fratello ha vinto la serata. Ma con quale risultato? Vi invito a valutarlo: la prima puntata del reality ha conquistato 3.598.000 telespettatori (pari al 22.6% di share), mentre la fiction di Rai1, Questo nostro amore 80, ha attirato 3.686.000 telespettatori (pari al 15.45% di share). Ora, posso tenere conto della sovrapposizione – dove la D’Urso ha guadagnato quasi 1 milione e 300mila spettatori – o guardare i risultati dei contatti raggiunti. Ma preferisco tornare a Totò e quindi saggiamente mi attengo al risultato complessivo. E in quel risultato riluce il senso di un’aspettativa forse eccessiva, per uno show che ha dato tanto in passato. Comunque si tratta della prima puntata, del calcio d’inizio: sono le prime battute, i primi minuti di gioco. C’è ancora da attendere, per poter valutare.

tizianodecoder2@gmail.com