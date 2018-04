Chiude il “Cyrano” di Gramellini

Come nell’opera, anche in tv Cyrano fa una triste fine. La trasmissione di Raitre condotta da Massimo Gramellini (nella foto) e Ambra Angiolini è stata chiusa anzitempo. Quattro puntate invece delle previste otto. Lo ha deciso il direttore Stefano Coletta, dopo aver riscontrato che anche la puntata di venerdì scorso non ha trovato gradimento tra gli spettatori. Si è fermata infatti al 2,2 per cento di share, un risultato basso rispetto al prime time di Raitre. Una trasmissione dedicata all’amore e ai sentimenti praticamente basata sull’impegno verbale del conduttore, frammezzato di interviste a personaggi illustri o sconosciuti. Troppo sdolcinata per il pubblico di Raitre. Venerdì andrà in onda un film.

Ilgiornale.it