Quei magnifici spot / Amaro Cynar con Sandro Paternostro

Oggi, abbiamo voluto deviare dall’idea del consueto. Abbiamo pensato di segnalarvi lo spot di Cynar e nel farlo istintivamente ci è venuto in mente Ernesto Calindri, celebre testimonial, che vedeva l’amaro come panacea dal “logorio della vita moderna”. Tuttavia abbiamo voluto rifuggire dall’ovvio e pertanto vi proponiamo uno spot di Cynar non molto noto. È datato 1989 e vede in Sandro Paternostro il ruolo di promotore del prodotto. Approfittiamo di questo spazio, per informarvi dell’uscita di un libro che racconta la storia del marchio Cynar. Si intitola Il Cynar e i suoi fratelli. Il libro sarà presentato ufficialmente a Milano, il 3 maggio, presso Palazzo Visconti, in un appuntamento su invito cui saranno presenti Antonio Dalle Molle e il coordinatore editoriale modenese Marco Bertoli, esperto d’Arte e consulente per il Dipartimento di Arte Europea del XIX secolo da Christie’s a New York e Londra.