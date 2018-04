Fabrizio Corona e Belen Rodriguez si sarebbero rivisti (all’insaputa dei rispettivi partner)

Mentre i rispettivi fidanzati sono lontani per lavoro, Fabrizio Corona sarebbe andato a casa di Belen Rodriguez. A lanciare lo scoop è il settimanale Oggi che scrive che i due, a quanto pare, non riescono a stare lontani. Oggi pubblica le foto e ricostruisce i dettagli dell’incontro che Fabrizio e Belen avrebbero cercato di tenere nascosto in tutti i modi. Il tutto avviene mentre i due fidanzati, Silvia Provvedi e Andrea Iannone, sono lontani per impegni di lavoro.

L’incontro sarebbe il primo che Fabrizio Corona e Belen Rodriguez avrebbero avuto dopo che il re dei fotografi è uscito dal carcere. Oggi pubblica le immagini esclusive dell’appuntamento e scrive che l’incontro ha avuto un retroscena: “Prima, Fabrizio si presenta a casa dell’ex fidanzata… ma si accorge della presenza dei paparazzi e decide di andarsene; poi, i due si incontrano finalmente in un lussuosissimo hotel di Milano. Dove restano per un intero (e lunghissimo) pomeriggio… In quei due giorni, la fidanzata di Fabrizio Corona Silvia Provvedi e il fidanzato di Belen Rodriguez Andrea Iannone sono lontani da Milano: la prima è a Roma con la sorella per un evento speciale; il secondo è impegnato con il Gran Premio di MotoGp. Insomma, Fabrizio e Belen non hanno lasciato nulla al caso…”

