Volete fare le comparse per la prossima serie tv di Clooney? Se siete interessati, venerdì e sabato ci saranno i casting a Olbia (in Sardegna)

Al via il casting per le comparse della serie tv “Comma 22” diretta e interpretata da George Clooney in Gallura. Sardegna Film Commission, Lotus production, Reef studios e Geasar-Aeroporto Costa Smeralda hanno fissato le selezioni per venerdì 20 e sabato 21 aprile, negli uffici della Reef in via degli Inventori a Olbia. I provini per poter sognare un briciolo di celebrità accanto a uno dei divi più acclamati di Hollywood sono riservati solamente a persone residenti nel nord Sardegna e nel Nuorese. Una richiesta ben precisa della produzione, che cerca uomini e donne dai 18 ai 60 anni, di corporatura esile, giovani tra i 18 e i 25 anni, taglia 48/50 e disposti a tagliare barba e capelli per assumere un look militare; bambini e ragazzi maschi dai 12 ai 16 anni e bambini e bambine dai 6 ai 10 anni con carnagione e capelli chiari.

Il bando pubblicato dalla Film Commission precisa che a priori saranno scartate le persone con tatuaggi e capelli rasati, mentre saranno ben accetti giocatori di soft-air, medici, infermieri, membri di bande musicali e meccanici, tutte figure che la produzione cerca in particolare per costruire la squadra delle comparse. I provini si svolgeranno venerdì dalle 9 alle 18.30 e sabato dalle 9 alle 18, e le persone scelte dovranno garantire la loro disponibilità nel periodo delle riprese, dal 14 maggio al 21 luglio. Il set della serie tv sarà realizzato a Olbia, nell’ex aeroporto in zona Venafiorita. Qui da giorni sono in corso i lavori di preparazione del luogo delle riprese e lo stesso Clooney ha fatto più di un sopralluogo per scegliere al meglio l’ambientazione della sua ultima opera che si svilupperà in sei episodi e la cui sceneggiatura è ispirata al romanzo antimilitarista “Comma 22” scritto dall’autore statunitense Joseph Heller, scomparso nel 1999.

ANSA