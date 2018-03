Mara Venier: “Vi racconto com’è la tv popolare”

Vuol sapere com’è la tv popolare vista dal di dentro?

Vista da lei, che la fa.

Prima però mi dica: sarà mica uno di quelli con la puzza sotto al naso convinto che la tv popolare coincida con la tv trash?

No, assolutamente. Confesso: ho visto intere puntate di Tú sí que vales, e un occhio all’Isola dei famosi lo butto sempre.

Allora, senta: io che sto seduta lì dentro, mi diverto come lei che sta fuori con il telecomando. Quindi… Certe volte, penso: sto qui, passo una bella serata, e mi pagano pure. Sono fortunata, va’.

Mara Venier – di fatto senza età: sempre bionda, allegra, tanta, veloce, mai banale – è la regina della tv pop. La sua Domenica In, storia della televisione italiana: da allora, non s’è mai fermata. Accendi, la trovi. Una di casa.

Mai avuto un copione, in tanti anni: solo con la Vita in diretta fui costretta a cambiare, lo stile di quel programma era più giornalistico. Per il resto, sempre andata di istinto.

La gente immagina: con la Marcuzzi preparano tutto, è tutto studiato.

Zero. A me non dicono niente. Casomai, con Alessia posso diventare un filo protettiva. Lei è talmente perbene e buona che…

Che?

Ma no, per dire: tutti i casini di questa edizione, con le storie di droga, be’, le abbiamo molto subite, nessuna di noi sapeva.

E andare in onda con quel fenomeno della De Filippi?

Oh, be’… è lei ad essere protettiva con me. Gran donna, Maria. Continui. Generosa, leale, sempre un passo dietro ai suoi meriti. E pure, guardi: Tú sí que vales è davvero la nuova frontiera dell’intrattenimento.

Ha lavorato con tutti i big: chi porta nel cuore?

Corrado. Un fuoriclasse.

L’attuale Domenica In è la peggior trasmissione della stagione e…

No, aspetti: non voglio dare giudizi. Però, se ripenso a quelle edizioni che feci io, con Bisteccone Galeazzi e tutti gli altri, con quel clima di familiarità e quel buon umore contagioso, ecco, mi viene da dire che quel tipo di tv pop forse potrebbe avere successo anche oggi.

Si candida alla conduzione del prossimo anno?

Oh, santo cielo… no, la prego…

Fabrizio Roncone, Io Donna