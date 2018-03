Stasera vi invitiamo a non perdere Macfant, il programma di Gianni Fantoni. Vi invitiamo caldamente a seguire la puntata, perché chiude il ciclo del programma. E forse, almeno secondo quando ci ha rivelato Gianni Fantoni, non ci sarà alcun seguito. Pertanto non potete assolutamente perdere l’epilogo che potete vedere alle 21 sui profili facebook, twitter e youtube di Fantoni. Concludiamo questa nota informativa, spiegando Macfant a chi non lo conosce. È una bussola informatica che aiuta quanti annaspano nel mondo Apple. È un programma interessante che mescola il talento comico, di Fantoni, con la sapienza informatica di Marcello Catelli, che è un esperto del mondo di Cupertino.