Ritorna, il 7 aprile su Canale 5, il serale di Amici

Non solo blu e bianco ma anche giallo, rosso, verde e a arancio. Sono questi alcuni dei colori che primeggiano nel promo di #Amici17, che annuncia il ritorno del serale del talent più longevo della tv italiana a partire da sabato 7 aprile in prima serata su Canale 5.

Il promo è in onda da alcune ore online su Witty e sulla pagina Facebook di Amici di Maria de Filippi con un lungo backstage. “I colori del talento stanno tornando” è il claim scelto per raccontare questa edizione del programma di Maria De Filippi. Sulle note di ‘Make me feel’ di Janelle Monáe un gruppo di ballerini incappucciati danza mescolando tra loro fumogeni colorati, proprio per sottolineare i mille colori e le mille sfumature che ha il talento.

La nuova edizione sembra riservare diverse sorprese. Alcune novità sono già state annunciate, a partire dall’arrivo di Luca Tommassini come direttore artistico e dal desiderio di quest’ultimo di eliminare le tute durante le esibizioni per lasciare spazio ad outfit variegati. Chissà che il promo multicolor non alluda anche a questo.

Adnkronos