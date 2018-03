Madonna torna alla regia, dirigerà il biopic sulla ballerina Michaela DePrince

Lʼex material girl torna dietro la macchina da presa per raccontare la storia della star della danza

Michaela DePrince è nata nel 1995 in Sierra Leone e ha perso i genitori a causa della guerra civile che ha insanguinato per anni il paese africano. Dopo essere stata adottata da una famiglia del New Jersey, Michaela ha scoperto l’amore per la danza classica, che l’ha portata a essere, oggi, prima ballerina del Dutch National Ballet. L’artista è stata celebrata anche da Beyoncé nel video di “Lemonade”. A proposito di questo nuovo progetto, Madonna ha raccontato: “La storia di Michaela ha avuto un profondo impatto su di me, come artista e attivista che comprende le avversità. Abbiamo un’opportunità unica di dare spazio a quanto accaduto in Sierra Leone e permettere a Michaela di dare voce a tutti gli orfani con cui è cresciuta. E’ un onore portare in vita la sua storia”.

Jonathan Glickman della MGM ha invece dichiarato: “Non potremmo essere più elettrizzati pensando al fatto che Madonna porterà questa incredibile storia sul grande schermo. Non c’è una regista migliore per raccontare, con passione e sensibilità, il percorso di Michaela e non vediamo l’ora di presentare questo film al pubblico di tutto il mondo“.

Tgcom24